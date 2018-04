The Elder Scrolls 5: Skyrim VR: Ist für HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality erschienen - 4Players.de

Das an die Virtuelle Realität angepasste Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim VR ist gestern auch für PC für HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality erscheinen ( via Steam VR ). Der Preis beträgt 59,99 Euro betragen. Neben dem Hauptspiel sind auch sämtliche Add-ons (Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn) enthalten.Skyrim VR erschien bereits Mitte November 2017 für PlayStation VR. Zu unserem Test : Sechs Jahre ist es her, dass man erstmals durch die einladenden Gebiete von Himmelsrand laufen und spannende Abenteuer erleben durfte. Die Faszination, die der fünfte Teil der Elder-Scrolls-Reihe entfacht, scheint dabei bis heute ungebrochen."Die Drachen sind nach Tamriel zurückgekehrt. Die Zukunft Himmelsrands und des gesamten Kaiserreichs hängen in der Schwebe, während das Land auf die Erfüllung der Prophezeiung wartet: Die Ankunft des Drachenbluts – ein Held mit der Kraft der Stimme, der als Einziger gegen die Drachen bestehen kann."Letztes aktuelles Video: Steam-VR-Trailer