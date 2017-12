This is in the original basically just Wander riding along a flat plane with maybe a couple bushes here

Wenn man sich anschaut, was die geändert haben und was sie im Video dazu sagen, dann hab ich doch so ein paar kleine Bedenken, ob die Stimmung des Originals wirklich eingefangen werden wird.An vielen Stellen wächst viel mehr Gras, die Bäume wirken gesünder. Ich kann mir nicht vorstellen, das dies die Intention des Originals war. Im Original ist an solchen Stellen eine Textur. Diese Textur stellt einen eher trockenen, steinigen bis laubigen Boden dar - man hätte auch grün in diese Textur arbeiten können, ohne auch nur ein kleines bisschen die Performance zu beeinträchtigen. Daher denke ich eher nicht, das der eigentliche Plan war, einen hoch-gesunden und moos-bewachsenen Fantasy-Wald im Intro zu zeigen.Auch die Szene danach, als man auf dem Pferd reitend nach oben blickt: Im Original schaut man durch die Kronen mehrerer Bäume die sehr groß sind, man sieht kaum den Nachthimmel - eine kalte und dunkle Atmosphäre. Im neuen Intro gibt es nur eine Schicht an Bäumen, und alles ist viel bunter, man sieht durchgehen den strahlend hellen Mond - eher wie lauschiger Frühherbst-Spaziergang am Abend. Inklusive der allseits beliebten Sun... ne warte... Moon-Rays.Besonders wirds aber an dieser Stelle deutlich. Im Grunde sagt der Kommentar im Video, das in dieser Szene ganz wenig zu sehen gewesen sei (was korrekt ist), und das sie jetzt viel mehr Büsche und Details hinzugefügt haben. Und offensichtlich auch eine Blümchenwiese. Auch hier kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, das das die Intention des Originals war. Wenn man sich einen der Kolosse auf der PS2 anschaut, dann sind sie über und über mit hunderten bis tausenden kleinen texturierten Quads übersäht - das Fell. Die PS2 hatte zwar nicht so viel drauf was Texturspeicher und Textur-Effekte angeht, aber sie konnte Polygone raushauen bis zum...