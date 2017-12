Bei der PlayStation Experience 2017 zeigte Sony weiteres Videomaterial zu Shadow of the Colossus . Im ersten Video wird die Grafik zwischen PlayStation 2, PlayStation 3 und PlayStation 4 (Pro) anschaulich verglichen. Der zweite Clip dreht sich um die beiden Spielmodi auf der PS4 Pro. So kann das Spiel im "Cinematic Mode" (höhere Auflösung; Ziel: 30 Bilder pro Sekunde) oder im "Performance Mode" (niedrigere Auflösung; Ziel: 60 Bilder pro Sekunde) gespielt werden.Das PS4-Remake von Shadow of the Colossus wird am 6. Februar 2018 für PlayStation 4 erscheinen. Shadow of the Colossus erschien 2005 bzw. 2006 für PlayStation 2 und sahnte in unserem Test einen Platin-Award ab. 2011 folgten dann Neuauflagen für PlayStation 3 ( ICO & Shadow of the Colossus ) mit hochskalierter Auflösung (1080p), Breitbildformat, einer verbesserten Framerate und 7.1-Surround-Sound. Entwickelt wird das Remake von Bluepoint Games (Ico & Shadow of the Colossus Collection). Während alle Inhalte der Ur-Version entsprechen sollen, verkündete Sony, dass alle Assets komplett neu entwickelt wurden. Zudem soll ein optionaler, modernisierter Spielmodus an Bord sein.