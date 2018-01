Sony Interactive Entertainment America hat Bluepoint Games einen Besuch abgestattet und mit den Mitarbeitern über Remaster, Remakes und aufpolierte Versionen klassischer Spiele gesprochen. Bei Bluepoint entsteht derzeit die PS4-Version von Shadow of the Colossus . Das Studio hatte in den vergangenen Jahren an vielen überarbeiteten Versionen gearbeitet, zum Beispiel Uncharted: The Nathan Drake Collection oder ICO & Shadow of the Colossus Classics HD."Für uns ist am wichtigsten, das Spiel so zu machen, wie es die Leute in Erinnerung haben - alles andere ist Nebensache", erklärt Randall Lowe, der einer der Tester der ursprünglichen PS2-Version von Shadow of the Colossus war und nun als Producer bei der PS4-Version tätig ist. "Das Spiel muss sich für die Spieler unbedingt genauso anfühlen wie das Original. Wenn wir das nicht schaffen, ist unsere Mission gescheitert." Shadow of the Colossus erscheint am 6. Februar 2018 für PS4.Mark Skelton (Art Director) über die ursprüngliche Version von Shadow of the Colossus: "Es ist erstaunlich, was sie mit ihren Mitteln geschafft haben. Es stecken so viele Tricks und so viele einzigartige, bahnbrechende Dinge in diesem Spiel, die ich davor und auch danach nie wieder gesehen habe."Wie sie mit Korrekturen von Unachtsamkeiten oder Ungereimtheiten beim Remastering umgehen, dazu gibt Mark Skelton das folgende Beispiel anhand von Shadow of the Colossus: "Eines der Gebiete ist eine Art Wald. Mir fiel auf - das war ganz witzig -, dass es dort zwei Wasserfälle gibt. Und die beiden Wasserfälle waren durch einen Abschnitt in U-Form verbunden, was für mich überhaupt keinen Sinn ergab. Wo kommt das Wasser her? Solche Dinge besprachen wir und stellten sicher, dass eventuelle Änderungen unsererseits keine großen Folgen auf das Aussehen oder das Gameplay haben würden. Wir beschlossen also, eine Verbindung zu einem anderen Teil herzustellen, einer Art Bergwasserfall, der diesen Wasserfall speiste, der dann wiederum die zwei anderen mit Wasser versorgte. Solche Änderungen waren mir wichtig. Es ergibt mehr Sinn, und vielleicht wurde es damals einfach nur übersehen. Mit solchen Änderungen habe ich kein Problem. Dinge, bei denen sich die Leute am Kopf kratzen und sich fragen, warum?"Bluepoint Games hat seit 2006 an folgenden Titeln gearbeitet: Blast Factor (PS3), God of War Collection (PS3), ICO & Shadow of the Colossus Classics HD (PS3), Metal Gear Solid HD Collection (PS3, PS Vita), PlayStation All-Stars: Battle Royale (Version für PS Vita), Titanfall (Umsetzung für Xbox 360), Flower (Umsetzung für PS4 und PS Vita), Gravity Rush Remastered (PS4), Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4) und Shadow of the Colossus (PS4).