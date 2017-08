The Inpatient: Story-Trailer und Termin - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Story-Trailer



Zudem verrät der Trailer ein Release-Datum für den VR-exklusiven Horrortrip. The Inpatient soll am 21. November 2017 erscheinen.

Sony und Supermassive Games haben einen frischen Story-Trailer zum kommenden PSVR-Survival-Horror The Inpatient veröffentlicht. Der neue Titel der Until-Dawn-Macher spielt rund 60 Jahre vor den Geschehnissen aus dem PS4-exklusiven Teenie-Horror von 2015 und beschäftigt sich vermutlich mit den Ereignissen in der Psychiatrischen Klinik, in der auch Teile der Handlung von Until Dawn stattfinden.