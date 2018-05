Moss: PSVR-Titel erscheint im regulären Handel auf Disk - 4Players.de

Polyarc wird das PSVR-exklusive Moss auch im regulären Handel auf Disk veröffentlichen. Das hat das Studio via Pressemitteilung bekannt gegeben. In Europa soll das Spiel am 15. Juni zum Preis von 29,99 Euro erscheinen.Digital wurde Moss bereits Ende Februar im PSN Store veröffentlicht. Bei uns im Test kam das Abenteuer der putzigen Maus gut an: "Heldin Quill hüpft, klettert und fuchtelt derart putzig mit dem Schwert, dass es seine echte Freude ist, sie durch ihre zauberhafte und erfreulich sauber dargestellte Märchenwelt zu lotsen. Auch spielerisch passt der Mix aus Puzzles, hüpfen und kämpfen bestens zu VR - vor allem, weil sich die Gegner so schön per Bewegungssteuerung durch die Dioramen führen lassen, um sie für eigene Zwecke zu benutzen", meinte Jan und vergab im Test eine Wertung von 78 Prozent.Letztes aktuelles Video: Video-Test