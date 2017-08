Bravo Team: Startschuss für den VR-Shooter auf Anfang Dezember datiert - 4Players.de

Auf dem PlayStation Blog hat Simon Harris von Supermassive Games nicht nur den Veröffentlichungstermin für das Until-Dawn -Prequel The Inpatient verraten (wir berichteten ), sondern auch den Startschuss für Bravo Team genannt: Der PlayStation-VR-Shooter (zur Vorschau ) soll am 6. Dezember 2017 erscheinen und wird von Harris wie folgt beschrieben: "Es ist ein auf Deckung basierender Ego-Shooter mit dem Schwerpunkt auf Teamwork – im Singleplayer wie auch im Online-Koop-Modus für zwei Spieler. Bravo Team spielt in einer fiktiven, heutigen Stadt in Osteuropa und versetzt euch in erbitterte Feuergefechte, die eure Schuss- und taktischen Kampffähigkeiten auf die Probe stellen.Wir wurden von Actionfilmen inspiriert, die in Kriegsgebieten spielen, also rechnet mit intensiven Gefechten, schnellen Entscheidungen und konstanter Kommunikation. Aber auch körperlicher Einsatz ist gefragt, wenn ihr um Ecken schauen oder in Deckung gehen müsst.Obwohl das Spiel kompatibel mit dem klassischen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller sowie den PlayStation Move-Motion-Controllern ist, hatten wir wirklich Spaß dabei, die Möglichkeiten des Eintauchens mit dem PS VR-Ziel-Controller auszuprobieren. Zum Beispiel könnt ihr den PS VR-Ziel-Controller anheben, um durch das Visier zu schauen, oder ihn über euren Kopf halten, um blind zu feuern."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Ankuendigungs-Trailer