Monster of the Deep: Final Fantasy 15: PSVR-Angelspiel mit gigantischen Monstern im Launch-Trailer

Dicke Fische, platte Sprüche und eine offenbar recht aufwändige Grafik gibt es im VR-Angelspiel der Final-Fantasy-Entwickler: Pünktlich zum heutigen Start des PSVR-Titels veröffentlicht Square Enix einen Launch-Trailer zu Monster of the Deep: Final Fantasy 15 , in dem sich allerlei gigantische Wassermonstren tummeln.Bleibt natürlich die Frage, ob oder wie genau man die Biester mit einer mickrigen Angel an Land ziehen soll; im Film zumindest kommt auch eine Armbrust ausgiebig zum Einsatz: "Schließe dich Noctis, Ignis, Prompto, Gladio und anderen bekannten Gesichtern vor einer wunderschönen Kulisse in der virtuellen Realität an, wenn sie sich aufmachen zu einer spannenden Begegnung mit der Bedrohung, die in der Tiefe lauert".