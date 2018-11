PlayLink: Sechs weitere Spiele, darunter Chimparty, Wissen ist Macht: Dekaden, Wordhunters und Ticket To Ride - 4Players.de

Für PlayLink auf der PlayStation 4 sind sechs (laut Sony) "familienfreundliche" Spiele veröffentlicht worden: Chimparty, Wissen ist Macht: Dekaden, Wordhunters, Just Deal With It!, Ticket To Ride (Zug um Zug) und Melbits World. Die PlayLink-Spiele sind im PlayStation Store erhältlich und nutzen die Smartphones der Spieler als Controller."Chimparty bietet vier Spielmodi mit insgesamt 90 Minispielen. Im Zentrum steht der Brettspiel-Modus, in dem zwei bis vier Spieler auf Brettern zu den Themen Dschungel, Spuk, Pirat, Zauberei und Alien gegeneinander antreten. Minispiele und besondere Würfel entscheiden darüber, wie viele Felder die jeweiligen Spieler voranschreiten dürfen.""In Wissen ist Macht: Dekaden, der Fortsetzung des beliebten PlayLink-Titels Wissen ist Macht, treten Spieler erneut in einer Quiz-Gameshow gegeneinander an, die deren Trivialwissen um die Popkultur der 80er, 90er, 00er und 10er Jahre auf die Probe stellt. Wissen ist Macht: Dekaden bietet neue Fragen, Charaktere und noch mehr taktischen Tiefgang, wenn es darum geht, den Mitspielern Steine in den Weg zum Ziel zu legen.""Tauche mit deiner Reiseleiterin Amy der Pilotin in eine ganz neue Welt voller Wortspiele ein! Fliege um die Welt und besuche Städte, gewinne Runden und sammle an jedem Ort Buchstaben ein, während du gleichzeitig Gegner blockierst! Nutze die kostenlose Wortjäger-Smart-Device-App als Gamecontroller, um dich in 15 familientauglichen Wortspielen mit anderen zu messen. Stell deine Fähigkeiten und Intelligenz auf die Probe mit 'Wörter-Sushi', 'Alphabetisches Vergessen' und 'Entvokalisiert', die du beliebig oft spielen kannst!"Ticket to Ride ist die digitale Umsetzung des Brettspiels Zug um Zug. "Das Ziel ist klar: Züge sammeln, Strecken für sich gewinnen, berühmte Städte miteinander verbinden und die längsten Routen beherrschen, um den Sieg einzufahren. Mit der PlayLink-Funktion bietet Ticket to Ride die perfekte Mischung aus digital und physisch, mit Fokus auf den sozialen Funktionen des Spiels sowie einer automatischen Berechnung des Punktestandes und des Fortschrittes.""Melbits World ist ein putziger, kooperativer Puzzle-Plattformer, in dem Rhythmus und Koordination der Schlüssel zum Erfolg sind. Sammle und führe die digitalen Wesen durch teuflische Levels, indem du zusammen mit Freunden oder Familie Plattformen, Hindernisse und Fallen kontrollierst, während du Viren ausweichst, Samen sammelst und positive Schwingungen über das Internet verteilst."Just Deal With It! für PS4 mit PlayLink umfasst fünf Kartenspiel-Klassiker (Poker, Blackjack, Crazy Eights, Rommé, Hearts).