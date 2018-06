Echo Arena: Shooter-Erweiterung Echo Combat startet nächste Woche in die offene Beta - 4Players.de

Im Multiplayer-Titel Echo Arena von Ready at Dawn für Oculus Rift stehen sich bekanntlich zwei Teams mit je zwei Spielern gegenüber, die versuchen müssen, die Spiel-Disc in der Schwerelosigkeit an ihren Gegenspielern vorbei ins Ziel zu befördern. Am 21. Juni soll das Prinzip allerdings erweitert werden: Dann startet die offene Beta zur Expansion "Echo Combat", die laut offizieller Website Shooter-Mechaniken ins Spiel bringt:"Du verkörperst in diesem Weltraumabenteuer einen futuristischen, kampfbereiten Androiden und bist mit zahlreichen Waffen und Funktionen ausgestattet. Dein dreiköpfiges Team tritt im gravitationsfreien Raum in Highspeed gegen seine Gegner an!"