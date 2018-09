Space Junkies: VR-Shooter startet Ende September erneut in die Beta; romantischer Trailer veröffentlicht - 4Players.de

"Space Junkies ist ein Jetpack-betriebener Arcade-Shooter, der exklusiv als VR-Spielerfahrung entwickelt wurde. Das Spiel bietet schnelle und actiongeladene Mehrspieler-Kämpfe in dreidimensionalen orbitalen Arenen. Space Junkies bietet eine vollständige VR-Körperdarstellung und Navigation und sorgt so für ein noch intensiveres Eintauchen in die Mikro-Gravitations-Gefechte."



Letzteres präsentiert Ubisoft in einem neuen Trailer, der eine beinahe schon (b)romantische Stimmung verströmt:



Nach einem sehr spaßigen Match auf der Gamescom können wir es zumindest kaum erwarten, uns wieder in die kugelförmigen Arenen zu begeben, zur letzten Vorschau geht es hier

Ubisoft Montpellier hat heute den Start eines weiteren geschlossenen Testlaufs seines Schwebe-Shooters Space Junkies angekündigt. Der Test findet vom 26. September bis zum 1. Oktober für Oculus Rift und HTC Vive statt. Spieler können sich für die Chance zur Teilnahme unter diesem Link auf der offiziellen Website anmelden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus der geschlossenen Beta-Phase