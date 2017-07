Dead Alliance: Der "Tipp des Tages" im Trailer - 4Players.de

Psyop Games hat einen frischen Trailer zum kommenden, teambasierten Mehrspieler-Shooter Dead Alliance veröffentlicht, der als "Tipp des Tages" eine Vorgehensweise zeigt, bei der man die Zombies als Fleischwall gegen seine Kontrahenten einsetzt. Dead Alliance soll verschiedene Single- und Multiplayer-Modi wie Team-Deathmatch oder King Of The Hill bieten. Zudem soll es eine Art MOBA-Variante geben. Dead Alliance wird am 29. August auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen, vom 27. bis 31. Juli findet eine offene Beta auf allen Plattformen statt, bei der drei Mehrspieler-Karten zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Trailer Tipp des Tages 2