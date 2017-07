Dead Alliance: Offener Mehrspieler-Betatest gestartet - 4Players.de

Maximum Games hat den offenen Mehrspieler-Betatest von Dead Alliance eröffnet ( Download ). Die Beta läuft bis zum 31. Juli auf PC, PlayStation 4 und Xbox One (PlayStation Plus bzw. Xbox Live Gold sind erforderlich). Die offene Beta lädt die Spieler dazu ein, die Untoten in drei Spielmodi und auf drei zombieverseuchten Karten als Waffen gegen ihre Feinde einzusetzen - und zwar im Team-Deathmatch, King-of-the-Hill und dem von MOBAs inspirierten Zermürbungsmodus."Mithilfe von zMods können Spieler die Zombies kontrollieren und sie benutzen, um ihre Gegner anzugreifen, zu überrennen, zu flankieren, zu blocken, abzulenken und sie in der Hitze des Gefechts zu überraschen. Das Spiel findet in einem postapokalyptischen Ödland statt, in dem Teams verfeindeter militärischer Fraktionen über die Kontrolle der letzten Ressourcen der Menschheit kämpfen. Bei seiner Veröffentlichung wird Dead Alliance verschiedene Einzelspieler- und 4-gegen-4-Mehrspielermodi bieten, darunter Team-Deathmatch, Zermürbung, King-of-the-Hill, Einnehmen-und-halten, Alle-gegen-Alle und einen Einzelspieler-Überlebensmodus." Dead Alliance wird am 29. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 39,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer Beta