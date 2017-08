Dead Alliance: Teambasierter Zombie-Shooter erschienen - 4Players.de

Publisher Maximum Games hat mittlerweile den teambasierten Zombie-Shooter Dead Alliance veröffentlicht. In der schnellen Action von Entwickler Psyop Games können Spieler laut Pressemitteilung "Zombies mit ihrem endlosen Hunger auf Fleisch gegeneinander kämpfen lassen". Das Spiel ist demnach bei großen Händlern und digital auf PlayStation 4, Xbox One sowie Windows-PC für 39,99 ¤ erhältlich. Auch eine Multiplayer-Edition ist als Download veröffentlicht worden. Sie beschränkt sich lediglich auf die Mehrspieler-Inhalte und kostet bei Steam, im PSN und im Xbox-Store jeweils 24,99 Euro:"Dead Alliance, das von Psyop Games und IllFonic entwickelt wurde, bietet ein neuartiges Feature für kompetitive Shooter: zMods – eine Technologie, durch die man Zombies kontrollieren und die Untoten somit zu mächtigen Waffen werden lassen kann. In einem postapokalyptischen Ödland kämpfen militärische Fraktionen um die letzten Ressourcen der Menschheit, wobei Zombies den Ausgang durch Ausschwärmen, Flankieren, Blockieren, Ablenken und Überraschen von Gegnern im Handumdrehen beeinflussen können. Das Spiel bietet eine Vielzahl an Einzelspieler- und 4-gegen-4-Mehrspielermodi, wie Team-Deathmatch, King-of-the-Hill, Einnehmen-und-halten, Alle-gegen-Alle, den von MOBAs inspirierten Zermürbungsmodus sowie den Einzelspieler-Überlebensmodus. Dead Alliance wurde als PEGI 18 und USK 18 eingestuft."Letztes aktuelles Video: Release-Trailer