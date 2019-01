Metroid Prime 4: Retro Studios entwickeln vierten Teil komplett neu - 4Players.de

Wie Shinya Takahashi, Senior Managing Executive Officer bei Nintendo, über den offiziellen YouTube-Kanal mitteilt, wird Metroid Prime 4 komplett neu von den amerikanischen Retro Studios entwickelt, die auch alle bisherigen Teile der Trilogie konzipiert hatten.Bisher wurde das auf der E3 2017 angekündigte Projekt gerüchteweise von Bandai Namco Singapur entwickelt. Allerdings gab es seit der Messe in Los Angeles keine weiteren Informationen oder gar Spielszenen. Wie Nintendo jetzt unverblümt feststellt, war man mit dem Fortschritt und der Qualität alles andere als zufrieden. Deshalb entwickelt man den Code des bisherigen Nachfolgers nicht weiter, sondern neu, indem man mit Kensuke Tanabe nicht nur den ursprünglichen Producer an Bord holt, sondern mit den Retro Studios auch das alte Team.Das bedeutet allerdings, dass der Release von Metroid Prime 4 in weite Ferne rückt, wie Nintendo betont. Man wolle höchsten Ansprüchen gerecht werden und die Erwartungen der Fans erfüllen, bei denen man sich in aller Form für die Verschiebung entschuldigt. Bei uns konnten alle von den Retro Studios entwickelten Teile für GameCube und Wii Platin erobern:Letztes aktuelles Video: E3 2017 Ankuendigung