Kirby Star Allies: Kirby feiert seinen Switch-Einstand am 16. März 2018

Der sympathische und äußerst hungrige Kampfknödel Kirby feiert seinen Switch-Einstand mit Kirby Star Allies am 16. März 2018 für 59,99 Euro.Diesmal ist Kirby aber nicht allein. Indem man Gegner mit Herzen trifft, sammlt man neue Helfer und baut so ein Team aus bis zu vier Charakteren auf. Viele bekannte Spezial-Kräfte sind wieder mit dabei, darunter Schwert, Feuer, Wasser, Bombe, Besen etc. "Versehe deine Spezial-Powers mit den Eigenschaften verschiedener Elemente wie Wind, Wasser, Feuer und Elektrizität, indem du sie von deinen Helfern ausleihst oder ihnen gibst. Dies erhöht die Angriffsstärke und ermöglicht dir das Ausführen mächtiger Attacken und das Lösen von Rätseln", schreibt Nintendo."Im Mehrspielermodus für vier Spieler eröffnen sich euch neue Wege, wenn ihr eure Spezial-Powers miteinander teilt und zusammenarbeitet! Dabei stellt ihr euch mächtigen Gegnern, darunter auch einer Bedrohung aus dem All. (...) Bis zu vier Spieler können mit horizontal gehaltenen Joy-Con gemeinsam spielen. Besitzt ihr acht Joy-Con, kann jeder Spieler eine Joy-Con-Halterung mit jeweils zwei Joy-Con verwenden."Letztes aktuelles Video: 25 Jahre Kirby