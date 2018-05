Pokémon Switch: Gerüchte: Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Eevee (Evoli); Verbindung zu Pokémon GO - 4Players.de

Game Freak, Nintendo und The Pokémon Company haben die Gerüchte bisher nicht kommentiert. Weitere Gerüchte besagen, dass das Pokémon-Spiel auf Pokémon Gelb basieren und in zwei Versionen (Pikachu und Evoli) erscheinen wird. Laut 4Chan (Quelle mit eher mäßiger Zuverlässigkeit) soll es im Herbst 2018 erscheinen. Die Verbindung mit Pokémon GO wird ebenfalls gezogen - daher der Zusatztitel "Let's Go". Viele weitere Mini-Hinweise wurden bei jpgames zusammengetragen.Game Freak, Nintendo und The Pokémon Company haben die Gerüchte bisher nicht kommentiert.

Das Pokémon-Spiel für Nintendo Switch könnte den Titel Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Eevee (Evoli) tragen. Entsprechende Domain-Registrierungen sind vorgenommen worden ( http://pokemonletsgopikachu.com und http://pokemonletsgoeevee.com ). Registriert wurden die Domains von CSC Corporate Domains Inc., die ebenfalls die offiziellen Webseiten www.pokemon-sunmoon.com www.pokemon.com und www.nintendo.com registriert hatten. Auch auf der offiziellen Pokemon-Webseite sind Pikachu und Evoli zu sehen (ganz unten).Emily Rogers, die schon in der Vergangenheit des Öfteren (aber nicht immer) korrekt mit ihren Gerüchten/Spekulationen lag, deutete in ihrem Blog an, dass das Spiel noch in diesem Monat enthüllt werden soll. Zugleich spekuliert sie über den Einfluss von Pokémon GO und dem sehr großen Erfolg auf Android und iOS (über 750 Mio. Downloads) auf die klassische Pokémon-Rollenspiel-Reihe, ohne aber konkretere Angaben zu machen. Sie schreibt mit Pokémon GO im Hinterkopf: "Ich vermute, dass der Titel / die Bezeichnung für den diesjährigen Pokémon-Switch-Titel (es gibt zwei Versionen) ein paar Augenbrauen heben dürfte."