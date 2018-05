Pokémon Let's Go,Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Offizielle Ankündigung des Ablegers für Nintendo Switch - 4Players.de

Wie bei Pokémon Go, wird es auch bei Pokémon Let's Go, Pikachu & Evoli! möglich sein, Pokémon in der Umgebung zu fangen. Dafür kann man die Bewegunssteuerung der Joy-Cons nutzen, oder im Handheld-Modus die Konsole im Raum bewegen und zum Fangen einen Knopf drücken. Traditionelle Fangmethoden seien nicht erlaubt und auch der Touchscreen werde nicht unterstützt. Zum Release wird außerdem der Controller "Pokéball Plus" veröffentlicht, der im Handyspiel und im Ableger für die Switch genutzt werden kann.

You can use the #PokeBallPlus as a Joy-Con in #PokemonLetsGo! Good things may happen if you place one of your favorite Pokémon into the device and walk around with it in the real world. It will be able to connect to Pokémon GO as well! pic.twitter.com/I18Y55odpp