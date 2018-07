Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Partner-Pokémon, Karte der Spielwelt, bekannte Gesichter und editionsspezifische Pokémon - 4Players.de

Die Karte der Spielwelt

In Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! tauchen jeweils eine Reihe von editionsspezifischen Pokémon auf, die es nur in einem der beiden Spiele gibt. Trainer in Pokémon: Let's Go, Pikachu! können sich darauf einstellen, unter anderem den Pokémon Myrapla, Sandan und Fukano zu begegnen, wohingegen Spieler von Pokémon: Let's Go, Evoli! die Möglichkeit haben werden, Pokémon wie Knofensa, Vulpix und Mauzi zu fangen.Am Anfang jeden Abenteuers erhält der Spieler sein erstes Partner-Pokémon - entweder Pikachu oder Evoli. Ganz im Gegensatz zu anderen Pokémon hat das erste Partner-Pokémon kein Interesse daran, sich zu entwickeln, und hält sich auch vorzugsweise außerhalb seines Pokéballs auf. Es macht es sich auf Schulter oder Kopf des Spielers gemütlich und begleitet ihn so auf seiner gesamten Reise. Spieler können sich außerdem mit Pikachu oder Evoli anfreunden und es streicheln, füttern und kitzeln. Spieler haben außerdem die Möglichkeit, ihren Spielercharakter und ihr Partner-Pokémon mit Outfits, Accessoires und Frisuren auszustatten bzw. optisch anzupassen."Auf ihrer Reise durch die Kanto-Region werden Spielern neben neuen Gesichtern auch einige bekannte über den Weg laufen. Professor Eich kehrt zurück, um dir und deinem neuen Rivalen den Pokédex zu präsentieren. Dabei handelt es sich um ein Hightech-Lexikon, das Daten zu jeder neuen Pokémon-Art aufzeichnet, die der Spieler fängt. Trainer können sich außerdem darauf gefasst machen, auf ihrem Weg, der Champ der Pokémon-Liga zu werden, gegen die Arenaleiter der Kanto-Region anzutreten. Unter anderem sind die beliebten Charaktere Rocko, der Arenaleiter von Marmoria City, und Misty, die Arenaleiterin von Azuria City, mit von der Partie. Kämpfe können außerdem nicht nur gegen Pokémon-Trainer im Spiel ausgetragen werden: Spieler können sich online oder lokal über die drahtlose Verbindung der Nintendo Switch-Konsole miteinander verbinden, um spannungsgeladene Pokémon-Kämpfe auszutragen. Außerdem wird es mit diesen Kommunikationsfunktionen auch möglich sein, Pokémon miteinander zu tauschen, um so seinen Pokédex zu vervollständigen."Außerdem können zum ersten Mal in einem Spiel der Pokémon-Reihe zwei Spieler gleichzeitig auf einer Konsole spielen. Durch Schütteln eines zweiten Joy-Con-Controllers wird ein zweiter Spieler herbeigerufen. Zusammen auf Reisen zu sein bringt einige Vorteile mit sich: So wird es zum Beispiel leichter, Pokémon zu fangen und gegen zähe Trainer in Pokémon-Kämpfen anzukommen, da man ihnen zu zweit entgegentreten kann.Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Beide Spiele basieren auf Pokémon Gelbe Edition: Special Pikachu Edition, die erstmals 1998 in Japan veröffentlicht wurde. "Das Spiel bietet Neulingen einen leicht zugänglichen Einstieg in die Welt der Pokémon, besitzt aber gleichzeitig genug Tiefgang, um auch eingefleischte Fans zu fordern", heißt es weiter.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer