Letztes aktuelles Video: Professor Eich und Willow Im Fokus steht das Stahl-Pokémon Meltan, das sich im ersten Video in unsere Welt verirrt hat. Das zweite Video zeigt die Forschungsarbeit von Professor Eich und Willow, die ebenfalls an Meltan interessiert sind. Während Eich bekannt sein dürfte, wurde Professor Willow erst in Pokémon Go eingeführt.

Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli erscheint zwar erst am 16. November für die Switch, Nintendo veröffentlicht jedoch schon heute zwei Trailer, die auf den kommenden Release einstimmen sollen. Die folgenden Videos entsprechen nämlich nicht der Grafik des tatsächlichen Spiels, wie Nintendo extra betont.