Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Trailer soll auf das Abenteuer einstimmen - 4Players.de

Nintendo hat einen weiteren Trailer zu Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! veröffentlicht, der auf das kommende Pokémon-Abenteuer für Switch einstimmen soll. Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018.Letztes aktuelles Video: Das Abenteuer ruftNintendo: "Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! bringen das Erlebnis eines klassischen Pokémon-Rollenspiels auf die Nintendo Switch-Konsole. Beide Spiele bieten Neulingen einen leicht zugänglichen Einstieg in die Welt der Pokémon, besitzen aber gleichzeitig genug Tiefgang, um auch eingefleischte Fans zu fordern. Da in beiden Spielen die Möglichkeit besteht, mit zwei Spielern gleichzeitig zu spielen, kannst du dein Abenteuer auch an der Seite eines Freundes bestreiten. Durch die enge Verbindung von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! zu Pokémon GO haben Fans des mobilen Spielehits sogar noch mehr Grund zur Freude."