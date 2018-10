Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Meistertrainer können herausgefordert werden - 4Players.de

Nachdem man als Spieler zum Champ der Pokémon-Liga geworden ist, kann man in Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! so genannte "Meistertrainer" herausfordern."Mit dem Erringen des begehrten Titels tauchen 'Meistertrainer' auf, die sich dem Training einer bestimmten Pokémon-Art verschrieben haben. Dementsprechend gibt es einen Meistertrainer für jede Pokémon-Art in der Kanto-Region. Über ihren Köpfen erscheint das Symbol ihres jeweiligen Lieblings-Pokémon. Gegen einen Meistertrainer zu kämpfen, stellt eine wahre Kraftprobe dar, da der Einsatz von Items während des Kampfes nicht möglich ist. Fans, die siegreich aus dem Duell hervorgehen, erhalten den Titel des jeweiligen Meistertrainers. Diese ruhmreichen Titel können dann während eines Link-Kampfs angezeigt werden", erklären The Pokémon Company International und Nintendo.Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo SwitchLetztes aktuelles Video: Werde ein Meistertrainer