Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Die Top Vier kehren zurück - 4Players.de

Screenshot - Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (Switch) Screenshot - Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (Switch) Screenshot - Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (Switch) Screenshot - Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (Switch)

Die Top Vier (Lorelei, Bruno, Agathe und Siegfried) kehren zurück und sind bereit, das Können der Spieler von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! auf die Probe zu stellen. Let's Go, Pikachu! und Let's Go, Evoli! basieren auf Pokémon Gelbe Edition: Special Pikachu Edition und daher dürften die Kanto-Region und ihre Einwohner durchaus noch bekannt sein.Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Switch.Letztes aktuelles Video: Die Top Vier"Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! bringen das Erlebnis eines klassischen Pokémon-Rollenspiels auf die Nintendo-Switch-Konsole. Das Spiel bietet Neulingen einen leicht zugänglichen Einstieg in die Welt der Pokémon, besitzt aber gleichzeitig genug Tiefgang, um auch eingefleischte Fans zu fordern."