Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Drei Millionen Verkäufe; Startrekord auf Nintendo Switch - 4Players.de

X und Y: 1.866.570

Sonne und Mond (+ Double Pack): 1.893.387

Ultrasonne und Ultramond (+ Double Pack): 1.163.003

Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! haben sich in der ersten Woche weltweit über drei Millionen Mal verkauft, dies meldet The Pokémon Company International via Twitter . Laut der gemachten Angaben hat sich kein Spiel auf der Nintendo Switch bisher schneller verkauft als der jüngste Sproß aus der Pokémon-Familie. Seit Markteinführung der Switch-Konsole sind insgesamt 22,86 Mio. Einheiten in Umlauf ( Stand : Ende September 2018).In den ersten drei Tage nach dem Verkaufsstart gingen in Japan 664.198 Exemplare über die Ladentheken, wobei zu beachten ist, dass die 3DS-Hardware-Basis in Japan ungefähr das Fünffache der Switch beträgt Zu unserem Test : Bevor das "richtige" Pokémon für die Switch erscheint, bekommt man mit dem Remake der gelben Edition Pokémon: Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli einen erfrischend kreativen Vorgeschmack darauf.Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide