Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!: Chef-Entwickler über die "kürzere" Spielzeit bis zur Hall of Fame - 4Players.de

Im Vergleich zu anderen Pokémon-Titeln oder anderen Rollenspielen hat man "das Ende" von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! recht schnell erreicht. Diesen Spielzeit-Aspekt hat Junichi Masuda (Game Director) im japanischen Spieleberater/Lösungsbuch via Nintendo Everything aufgegriffen. Er erklärte, dass das jüngste Pokémon-Spiel auf Switch nicht die vollständige Freizeit in Anspruch nehmen soll. Die Nutzer sollen auch andere Spiele spielen und das Smartphone sei ohnehin immer in Griffweite. Aufgrund der Veränderung der Lebensumstände (in den letzten 20 Jahren) hätten sie bewusst die Bewegungsgeschwindigkeit der Spielfigur erhöht und die Spielzeit, die man benötigt, um die Hall of Fame zu erreichen, reduziert.Junichi Masuda: "Wenn man bedenkt, wie die Menschen in der heutigen Zeit leben, denke ich, dass es sicher ist zu sagen, dass jeder ziemlich beschäftigt ist. (…) Dank Smartphones wird man ständig mit neuen Informationen bombardiert und es ist selbstverständlich, dass man letztendlich denkt, dass man einige andere Spiele auch spielen möchte. Ich empfinde es so, dass die Zeit, die man auf seinen Abenteuern in diesen Spielen verbringt, nicht unbedingt die gesamte Freizeit dominieren muss. Wir haben die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers [in Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli!] erhöht und eine kürzere Spielzeit einkalkuliert, um die Hall of Fame zu erreichen. Für die Leute, die mehr spielen wollen, möchte ich, dass sie es genießen, ihr Partner-Pokémon Pikachu oder Evoli zu verwöhnen und ihnen Beeren zu geben, Spaß mit den Outfits zu haben und ihre Bindung zu ihrem Partner aufzubessern. Und nachdem sie die Hall of Fame erreicht haben, hoffe ich, dass die Spieler es genießen werden, gegen die Master Trainer zu kämpfen, die einem besondere Titel geben können, mit denen man sich rühmen kann."Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide