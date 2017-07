Metroid: Samus Returns: Vier amiibos schalten exklusive Inhalte frei, darunter eine neue Schwierigkeitsstufe - 4Players.de

Das mit den amiibos ist schon so eine Sache. Seit ca. 2 Jahren werfe ich meine Wii U täglich an um bei Hyrule Warriors 5 amiibos auf die NFC Fläche zu stellen und mir so Belohnungen zu holen.. tja was soll ich sagen... 30Millionen Rubine und etliche Mats. Gespielt habe ich das Game bei weitem nicht so oft.Nachtrag:30 Millionen ist nur eine Schätzung hab immer mal wieder was ausgegeben von.