Metroid: Samus Returns: Soll auch ohne amiibo-Einsatz eine höhere Schwierigkeitsstufe bieten - 4Players.de

organika schrieb am 09.08.2017 um 13:51 Uhr

Bei den alten Metroids wars glaub ich auch immer so dass man den Hard Mode freigespielt hat wenn man es durchgespielt hat. Ich kann daher damit leben wenn es noch einen schwierigeren Modus nur mit den Amiibos gibt, da ich den wahrscheinlich sowieso nicht spielen würde. Ich kaufe keine Amiibo's mehr. Ich hatte mal einen Smash Link, aber den habe ich vor Jahren verkauft. Amiibo's sind mir einfach zu teuer. Die jetzigen Figuren sehen zwar schön und wertig aus, aber sie sind mir trotzdem zu teuer. Auf bisherige Zusatzfunktionen konnte ich noch jedes Mal verzichten...bei diesem Metroid wärs jetzt mal was anderes gewesen. Das Original Metroid 2 soll ja angeblich nur eine Spielzeit von 5 Stunden haben und so kommt der schwierige Modus direkt auf der Karte schon gelegen. Bin ziemlich heiß auf das Spiel. Hab mir sogar jetzt nocheinmal einen New 3Ds Xl nur für dieses Spiel gekauft. Es sieht einfach zu gut aus!