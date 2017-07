The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die Ballade der Recken: Info-Häppchen zur zweiten Erweiterung - 4Players.de

E. Aonuma hat bestätigt, dass man auch in Die Ballade der Recken als Link spielt. Über #Zelda erfährt man auch mehr. pic.twitter.com/jUP9BJ9Q9l — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 7. Juli 2017

Nintendo hat kleinere Info-Häppchen zur zweiten Erweiterung The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die Ballade der Recken im Zuge der Japan Expo 2017 in Paris bekanntgegeben. In dem besagten Zusatzpaket, das neue Story-Elemente sowie ein weiteres Dungeon hinzufügen wird, ist man erneut als Link unterwegs - optional mit dem Hummer-Shirt aus The Wind Waker. Zudem verriet Produzent Eiji Aonuma, dass man im zweiten Add-on mehr über Zelda erfahren wird. Auch zwei kurze Kamerafahrten von einer Bergbesteigung und von einer Audienz bei der Königin der Gerudos sind im Tweet (siehe unten) zu sehen. Die Erweiterung scheint nach den Ereignissen des Hauptspiels zu spielen.Das zweite Zusatzpaket, The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die Ballade der Recken, wird im Winter 2017 erscheinen. Beide Zusatzpakete sind ausschließlich im Bundle bzw. im Erweiterungspass für 19,99 Euro erhältlich. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die legendären Prüfungen, die erste Erweiterung, ist in der vergangenen Woche veröffentlicht worden ( wir berichteten ). Es umfasst die Prüfung des Schwertes (mit 45 Räumen), einen höheren Schwierigkeitsgrad "Master-Modus", das Teleport-Medaillon und den Pfad des Helden.