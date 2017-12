The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die Ballade der Recken: Zweite Erweiterung erscheint heute

Die zweite Erweiterung The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Die Ballade der Recken (The Champions' Ballad) soll im Laufe des heutigen Tages (8. Dezember 2017) für Switch und Wii U erscheinen, dies haben die Entwickler bei den Game Awards 2017 bestätigt. In der Erweiterung wird man mehr über Revali, Mipha, Daruk und Urbosa erfahren. Übersteht man die Herausforderungen (u. a. ein Dungeon) erhält man ein spezielles "Motorrad" zur Erkundung von Hyrule, und zwar das "Master Cycle Zero". Die Ballade der Recken ist im Erweiterungspass enthalten.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2017 Ankündigung