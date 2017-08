Halo Wars 2: Awakening the Nightmare: Erweiterung mit neuer Kampagne und Mehrspielerinhalten ab Ende September - 4Players.de

Aktualisierung vom 21. August, 10:14 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 14. Juni 2017, 8:39 Uhr:

Screenshot - Halo Wars 2: Awakening the Nightmare (PC) Screenshot - Halo Wars 2: Awakening the Nightmare (PC) Screenshot - Halo Wars 2: Awakening the Nightmare (PC) Screenshot - Halo Wars 2: Awakening the Nightmare (PC) Screenshot - Halo Wars 2: Awakening the Nightmare (PC)

Im Rahmen der gamescom 2017 hat Microsoft jetzt auch einen konkreten Termin für die Erweiterung genannt: Am 26. September soll auf Xbox One und PC (Windows 10) der Startschuss fallen. Auf der Xbox One X wird man das Add-on ab dem 7. November zudem mit 4K- und HDR-Unterstützung spielen können.Microsoft hat auf der E3 die Erweiterung Awakening the Nightmare für Halo Wars 2 angekündigt. Das Add-on soll der futuristischen Echtzeit-Strategie (zum Test ) nicht nur eine neue Kampagne, sondern auch je zwei zusätzliche Mehrspieleranführer und -karten sowie den neuen kooperativen Spielmodus Terminus Firefight hinzufügen, in dem sich die Spieler mit Basen und Armeen gegen einen Ansturm feindlicher Streitkräfte verteidigen müssen.Die nicht im Season-Pass enthaltene und den Besitz des Hauptspiels voraussetzende Erweiterung soll 19,99 Dollar kosten und im Herbst 2017 für Xbox One und PC (Windows 10) erscheinen. Mehr dazu auf dem Halo Waypoint und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: E3-2017-Trailer