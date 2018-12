Valfaris: Zeitlich begrenzte Demo des Heavy-Metal-2D-Action-Plattformers auf Steam erhältlich - 4Players.de

Der Indie-Publisher Digital Uppercut hat eine zeitlich begrenzte Demo von Valfaris veröffentlicht. Die Demo des Heavy-Metal-2D-Action-Plattformers ist auf Steam erhältlich, wird aber am 31. Dezember 2018 wieder entfernt. In der Pre-Alpha-Demo können die Spieler den ersten Level des Spiels ausprobieren, als Therion auf Valfaris notlandet - spielbar sowohl mit Tastatur als auch mit dem Controller."Die Spieler schlüpfen in die Rolle des stolzen Sohns und Kriegers Lord Therion, der seine frühere Heimat besucht, um diese Monsterplage zu vernichten, die Valfaris von einem heiligen Königreich in eine unheilige Jauchegrube verwandelt hat. (...) Konfrontiert von einer schier unendlichen Anzahl monströser Feinde müssen die Spieler sich schnell mit dem Waffenarsenal von Therion vertraut machen und schießen, schnetzeln und durch die vielen Gefahren der zerstörten Bastion kämpfen", schreiben die Entwickler, die ihr Projekt als "verrückte" Mischung aus Contra und Aliens mit Heavy-Metal-Thematik bezeichnen.Die Vollversion soll 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.