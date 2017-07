TT Isle of Man: Erster Trailer zum Rennspiel auf zwei Rädern - 4Players.de

Im folgenden Video zeigen Bigben und Entwickler Kylotonn erste Bewegtbilder des Motorrad-Rennspiels TT Isle of Man , das im November für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Dazu heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:TT Isle of Man bietet eine exakte Reproduktion der 60,2 km langen Piste, die 1:1 per Laserscan ins Spiel gebracht wurde. Dadurch entsteht eine perfekt modellierte Strecke samt Topographie. Im Video sind einige der bekanntesten Streckenabschnitte zu sehen, die Fans des Rennens sofort erkennen werden. Diejenigen, die diese Abschnitte zum ersten Mal sehen, werden von ihrer Beschaffenheit und auch dem Schwierigkeitsgrad der Strecke beeindruckt sein, die durch Dörfer und über Bergstraßen führt und die die Fahrer mit 300 km/h und mehr bewältigen.Um sicherzustellen, dass das Verhalten der Motorräder und die Spielphysik ebenfalls vollkommen sind, arbeitete das Entwicklungsteam eng mit John „Morecambe Missile“ McGuinness zusammen, der bereits 23 Siege erringen konnte. Seine Maschine, die Honda Fireblade 2016, wird auf der Verpackung des Spiels zu sehen sein.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer