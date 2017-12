TT Isle of Man: Trailer zum legendären Rennen

Bigben Interactive und Entwickler Kylotonn haben einen neuen Trailer zur Motorradsimulation TT Isle of Man veröffentlicht, die im März 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll. Dazu heißt es von den Machern: "Das Isle of Man TT ist ein legendäres Motorrad-Rennen, das seit dem Jahr 1907 stattfindet. Unter Motorsport-Enthusiasten gilt es als die ultimative Herausforderung, da es nicht nur enorme Ausdauer, sondern auch besondere Fahrtüchtigkeit und Risikobereitschaft erfordert. Wer einmal daran teilgenommen hat, kommt nicht mehr davon los. Die Fahrer werden von der Gefahr der Strecke angezogen wie die Seefahrer in alten Legenden von den sagenumwobenen Sirenen. So beschreibt es auch Journalistin und Motorsportfan Nancy Von Short in ihrem Gedicht 'The Siren', das den neuen Trailer zu einem ganz besonderen macht.Mit TT Isle of Man kommt 2018 die offizielle Simulation zum Rennen in den Handel. Das Spiel bietet eine per Laserscan-Technologie aufgezeichnete Replik der Strecke, die zu den längsten der Welt zählt: Mehr als 200 Kurven werden auf über 60 Kilometern mit nahezu 300 km/h bestritten. Der Titel bietet Spielern alles, was auch das echte Rennen ausmacht: Geschwindigkeit, Risiko und das besondere Etwas."Letztes aktuelles Video: The Siren Trailer