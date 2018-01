Bigben Interactive und Entwickler Kylotonn (WRC 6, FlatOut 4: Total Insanity, WRC 7) haben ein weiteres Video zur Motorradsimulation TT Isle of Man veröffentlicht. Der Clip mit dem Titel "The Rush" soll vor allem das virtuelle Geschwindigkeitsgefühl veranschaulichen. Der Publisher schreibt weiter: "Um Details wie die Vibrationen der Straße, das Rauschen der Luft bei den verschiedenen Geschwindigkeiten und das Zittern in jeder Kurve präzise darzustellen, werden die neuesten Technologien wie eine vollständige, maßstabsgetreue Reproduktion der Strecke eingesetzt. (...) Das Isle of Man TT ist ohne Frage eines der fordernsten Motorradrennen der Welt. Die Straßen, die speziell für diesen Anlass gesperrt werden, sind eng und winden sich durch zahllose Kurven, malerische Dörfer und über manchen Hügel. Auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung jagen die Fahrer sie mit über 300 km/h entlang und müssen dabei darauf achten, bei Unebenheiten nicht den Boden unter den Rädern zu verlieren oder in den über 250 Kurven nicht an den engen Wänden entlangzuschleifen."Bei der Entwicklung arbeitete Kylotonn mit einigen der besten Fahrer weltweit zusammen, um "möglichst realistische Ergebnisse" zu erzielen. Einer von ihnen, John McGuinness, der das TT Isle of Man-Rennen 73-mal gefahren ist und es 23-mal gewonnen hat, erklärt: "Das Gameplay ist erstaunlich! Dieser Titel ist zweifelsohne eine der beeindruckendsten Motorradsimulationen, die ich jemals gespielt habe."TT Isle of Man ist die offizielle Simulation des Rennens und bietet eine präzise Nachbildung der weltweit längsten Rennstrecke. Das Rennspiel soll ab März 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: The Rush Trailer