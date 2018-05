Sushi Striker: The Way of Sushido: Puzzle-Action erscheint im Juni für 3DS...und Switch! - 4Players.de

Sushi Striker: The Way of Sushido, das letztes Jahr auf der E3 angekündigt wurde, hat einen Releasetermin: Wie Nintendo bekannt gibt, erscheint die Puzzle-Action am 8. Juni - und das nicht nur wie ursprünglich angedacht für den 3DS, sondern auch für Switch. Der Preis ist laut Shop-Seite bei 49,99 Euro angesetzt. Dort heißt es außerdem über das Spiel:"Du bist Musashi, ein junger Held mit einem gewaltigen Appetit! Beschütze deine Heimat vor den Invasoren des Imperiums und sorge dafür, dass alle wieder in Frieden Sushi essen können – und decke dabei das Geheimnis hinter Musashis verschwundenen Eltern auf. Doch sei gewappnet, junger Krieger, denn eine Reihe von erhabenen Sushi-Samurais wird sich dir in den Weg stellen. Nur der Siegeshungrigste wird als der ultimative Sushi Striker hervorgehen!"Letztes aktuelles Video: Titelsong Karaoke-Version