Sushi Striker: The Way of Sushido: Demo zur Puzzle-Action erhältlich - 4Players.de

„#SushiStriker: The Way of Sushido“ erscheint am 08.06! Wem vor lauter Vorfreude jetzt schon der Magen knurrt, kann sich die Demoversion jetzt im Nintendo #eShop für #NintendoSwitch herunterladen!



🍣 Demo herunterladen: https://t.co/pA4ikHbLXX pic.twitter.com/qJlr14uoDH — Nintendo DE (@NintendoDE) 24. Mai 2018

Nintendo hat eine spielbare Demo zur Puzzle-Action Sushi Striker: The Way of Sushido veröffentlicht, die man über den eShop herunterladen kann. Bei der Ankündigung via Twitter ist bei Plattformen für den Demo-Download allerdings nur von der Switch die Rede, obwohl der Titel auch für den 3DS erscheinen soll.In der Spielbeschreibung heißt es:"Du bist Musashi, ein junger Held mit einem gewaltigen Appetit! Beschütze deine Heimat vor den Invasoren des Imperiums und sorge dafür, dass alle wieder in Frieden Sushi essen können – und decke dabei das Geheimnis hinter Musashis verschwundenen Eltern auf. Doch sei gewappnet, junger Krieger, denn eine Reihe von erhabenen Sushi-Samurais wird sich dir in den Weg stellen. Nur der Siegeshungrigste wird als der ultimative Sushi Striker hervorgehen!"Sushi Striker: The Way of Sushido erscheint offiziell am 8. Juni.Letztes aktuelles Video: Titelsong Karaoke-Version