Atari VCS: Vorverkauf der Atari-Konsole soll Ende Mai beginnen; weitere Details - 4Players.de

Der Vorverkauf von Atari VCS wird am 30. Mai 2018 beginnen, und zwar exklusiv auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo. Angeboten werden die zeitlich begrenzte Atari VCS Collector's Edition mit einer retro-inspirierten Holzfront und eine schwarze Version (Atari VCS Onyx). Early-Bird-Pakete (einschließlich der Onyx-Variante) sollen ab 199 Dollar erhältlich sein. Weitere Pakete, u. a. mit einem Classic Joystick und einem "modernen Controller", werden bereitstehen - zur konkreten Preisgestaltung der anderen Pakete wollte sich Atari noch nicht äußern. Erste Atari-VCS-Lieferungen sind für das Frühjahr 2019 geplant. Diejenigen, die sich vor dem 24. Mai 2018 bei AtariVCS.com für die Insider-E-Mails angemeldet haben, sollen während des Vorverkaufs besondere Boni bekommen.Das Atari VCS soll nicht in Konkurrenz zu PS4, Xbox One und Nintendo Switch stehen, vielmehr soll der speziell angefertige AMD-Prozessor auf Radeon-Basis laut offzieller Webseite vor allem "klassische Atari-Spiele" sowie "aktuelle Indie-Titel" befeuern. Als Betriebssystem wird Linux dienen. Die Atari-VCS-Plattform bietet Unterstützung für 4K-Auflösung, HDR und 60-fps-Inhalte, Onboard-Speicher, erweiterbare Speicheroptionen, Dual-Band WiFi, Bluetooth 5.0 und USB-3.0-Support. Eine vollständige Liste der Produktspezifikationen soll pünktlich zum Vorverkauf veröffentlicht werden.Asteroids, Centipede, Breakout, Missile Command, Gravitar, Yars' Revenge und zahlreiche andere Klassiker wird man auf der Konsole im Atari Vault spielen können. Darüber hinaus wird das Gerät Zugang zu nicht näher benannten "modernen Spielen", Medien und Streaming-Inhalten bieten.Letztes aktuelles Video: Teaser