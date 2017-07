WWE 2K18: Wrestlingspiel wird im Herbst auch für Switch erscheinen - 4Players.de

Aktualisierung vom 11. Juli 2017, 15:48 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Juli 2017, 21:10 Uhr:

2K Games hat die gestrige Pressemitteilung korrigiert und klargestellt, dass WWE 2K18 nicht zeitgleich mit den anderen beiden Konsolen-Versionen (PS4 und Xbox One) am 17. Oktober 2017 erscheinen wird. Die Switch-Umsetzung soll irgendwann im "Herbst 2017" veröffentlicht werden. Das benannte Zeitfenster wollte der Publisher nicht weiter eingrenzen. WWE 2K18 wird ebenfalls für Switch erscheinen. Damit ist zum ersten Mal seit fünf Jahren ein WWE-Videospiel auf einer Nintendo-Plattform verfügbar. Angepeilter Veröffentlichungstermin ist der 17. Oktober 2017. Die Switch-Umsetzung wird also zeitgleich mit den Versionen für PS4 und Xbox One erhältlich sein.Inhaltlich soll sich die Switch-Version nicht von den anderen beiden Konsolen-Fassungen unterscheiden. Einen Überblick über die Features, darunter eine "neue Meine-Karriere", ein aktualisierter Inhaltseditor und der größte Kader in der Geschichte der WWE-Spiele (laut Hersteller), findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch-Ankündigung