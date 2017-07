WWE 2K18: Überblick über die Neuerungen: Mein Spieler, meine Karriere und mehr Realismus - 4Players.de

"Inhaltseditor: Der Inhaltseditor wird jetzt noch umfassender, unter anderem mit dem neuen Matcherstellungs-Feature und Verbesserungen beim Superstar-Editor, Arena-Editor und Video-Editor.

Mein Spieler: Das neue 'Mein Spieler'-Erlebnis führt neu Kampfstile sowie ein brandneues Verbesserungs- und Fortschrittsystem ein. (...) Zur Wahl stehen nun acht Kampfstile, um das Mein-Spieler-Erlebnis für jeden ganz individuell zu definieren. Jeder Kampfstil besitzt seine eigenen Stärken und Schwächen, weshalb diese Entscheidung auch Auswirkungen hat. Niemand kann einfach alles meistern! Werdet ihr zum High Flyer, Raufbold oder vielleicht auch Techniker", erläutert Little.

"Meine Karriere: Das brandneue 'Meine Karriere'-Erlebnis bietet eine neue Story und einen frei begehbaren Backstage-Bereich. So haben die 'Mein Spieler'-Charaktere die Möglichkeit, mit anderen WWE-Superstars zu interagieren und den Verlauf der Handlung mit zu beeinflussen.

Neuer Modus 'Road to Glory': In dem vollkommen neuen Modus können die Spieler mit ihren 'Mein Spieler'-Charakteren gegeneinander antreten, um sich für WWE-Pay-per-View-Events zu qualifizieren.

Neue Grafik-Engine: Die neue Grafik besticht mit spektakulärer neuer Beleuchtung, realistischerer Haut und neuen Kamera-Effekten.

Neues-Kommentatoren-Team: Jetzt kommentiert das Trio Michael Cole, Byron Saxton und Corey Graves.

Neuerungen und Verbesserungen beim Kern-Gameplay: Durch eine Reihe an zusätzlichen Verbesserungen wird WWE 2K18 zum umfassendsten und realistischsten WWE-Spiel bisher."

