WWE 2K18: Erste Spielszenen zeigen die verbesserte Grafik und die überarbeiteten Lichteffekte - 4Players.de

Visual Concepts und 2K Games haben die ersten Spielszenen aus WWE 2K18 veröffentlicht. In dem Video-Entwickler-Tagebuch stellt Lynell Jinks (Creative Director) die überarbeitete Beleuchtung und die besseren Lichteffekte im Vergleich zum Vorgänger ( WWE 2K17 ) vor. Darüber hinaus sollen "realistischere Haut" und neue Kamera-Effekte geboten werden.Mark Little (Executive Producer bei Visual Concepts) sagte vor einigen Wochen zum Thema Realismus: "WWE 2K18 wird das bisher realistischste WWE-Spiel im Franchise sein. Für dieses Jahr haben wir eine komplett neue Grafikengine erstellt, die spektakuläre neue Lichteffekte, realistischere Haut und neue Kameraeffekte bietet. Die WWE-Superstars, die Zuschauer und die Arenen sahen nie besser aus. Da Worte dem nicht gerecht werden, möchten wir euch schon bald zeigen, wie fantastisch WWE 2K18 aussieht. Neben der neuen Präsentation führt WWE 2K18 auch neue Kommentatoren ein. Mit dem Trio Michael Cole, Byron Saxton und Corey Graves am Kommentatorentisch klang kein WWE 2K -Spiel bisher besser. Wir haben außerdem die Sounds erheblich verbessert, einschließlich authentischer Zuschauerchöre, um das ganze WWE-Erlebnis zum Leben zu erwecken. Kurz gefasst war WWE 2K18 noch nie näher an dem dran, was unsere Fans Woche für Woche live oder im Fernsehen im Rahmen der WWE erleben." WWE 2K18 wird am 17. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen. Die Switch-Umsetzung folgt "im Herbst".Letztes aktuelles Video: Dev Spotlight Series Episode First Footage