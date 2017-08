WWE 2K18: Enthüllung der ersten 46 WWE Superstars; Videos: Auftritte von Gallows & Anderson und SAnitY - 4Players.de

Der erste Teil des Rosters von WWE 2K18 ist von den Entwicklern enthüllt worden. Die ersten 46 WWE Superstars sind: Akira Tozawa, Alexander Wolfe, Alundra Blayze, Andre the Giant, Bam Bam Bigelow, Baron Corbin, Big Boss Man, Big Show, Braun Strowman, Bray Wyatt, Bret Hart, Brie Bella, British Bulldog, Buddy Roberts, Bushwhacker Butch, Bushwhacker Luke, Cesaro, Dean Ambrose, Diamond Dallas Page, Diesel, Dolph Ziggler, Dusty Rhodes, Emma, Eric Young, Erick Rowan, Hideo Itami, Jinder Mahal, Kalisto, Kane, Karl Anderson, Killian Dain, Konnor, Lita, Luke Gallows, Luke Harper, Mark Henry, Nikki Bella, Nikki Cross, Paige, Sami Zayn, Sawyer Fulton, Sheamus, Sin Cara, Summer Rae, Undertaker und Viktor.Das gemeinsam von Yuke's und dem 2K-Studio Visual Concepts entwickelte WWE 2K18 soll weltweit am 17. Oktober 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen sowie im Herbst 2017 für Switch. Spieler mit Early Access erhalten ihr Exemplar und ihre Spielboni vier Tage eher (am 13. Oktober 2017).