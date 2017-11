WWE 2K18: NXT Generation Pack (DLC) mit fünf Charakteren verfügbar

2K Games hat das "NXT Generation Pack" für WWE 2K18 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das NXT Generation Pack hat die aktuellen und ehemaligen NXT Superstars Aleister Black, Drew McIntyre, Elias, Lars Sullivan und Ruby Riot zu bieten. Der DLC ist in der WWE 2K18 Deluxe Edition, WWE 2K18 Cena (Nuff) Edition und dem WWE2K18 Season Pass enthalten, kann aber auch separat für 9,99 Euro erworben werden.Mittlerweile sind außerdem die Kurt Angle und Cena (Nuff) Packs als Inhalte zum Herunterladen für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Packs sind nicht im WWE 2K18 Season Pass enthalten. "Es handelt sich um besondere Objekte für Vorbesteller (Kurt Angle Pack) oder Käufer der Deluxe und Cena (Nuff) Edition (Cena (Nuff) Pack)." Das Kurt Angle Pack enthält zwei spielbare Versionen von Kurt Angle (WWE "American Hero" und ECW "Wrestling Machine") für 4,99 Euro. Das Cena (Nuff) Pack bietet zwei spielbare Versionen von John Cena (ECW One Night Stand und WrestleMania 26) und die spielbaren Charaktere Batista und Rob Van Dam für 7,99 Euro.Letztes aktuelles Video: NXT Generation Pack Trailer