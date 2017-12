WWE 2K18: Switch-Umsetzung erscheint morgen

Nach der Veröffentlichung von WWE 2K18 für PC, PlayStation 4 und Xbox One steht nun fest, wann die Switch-Version des Wrestlingspiels erscheinen wird, und zwar morgen. WWE 2K18 wird ab dem 6. Dezember weltweit als Handelsversion und als Downloadversion für Switch erscheinen."Diejenigen, die die Handelsversion von WWE 2K18 für Nintendo Switch vorbestellen, erhalten zwei spielbare Versionen von WWE Hall of Famer Kurt Angle: Einmal als WWE 'American Hero' (2001) und einmal ECW 'Wrestling Machine' (2006). Spieler, die die Downloadversion von WWE 2K18 erwerben, können sich bis zum 13. Dezember das Kurt Angle Pack kostenlos herunterladen. (...) Die Spielversion für Nintendo Switch hat viel zu bieten, darunter das neue Griff-Tragesystem, eine aktualisierte Abfrage der Gewichtsklasse, Tausende neue Animationen, einen massiv erweiterten Backstagebereich und bis zu sechs Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm. Du kannst auf deinem Fernseher oder direkt auf dem Bildschirm der Switch zusammen mit bis zu vier Spielern – online und lokal - spielen. Alle großen Modi sind ebenfalls mit dabei, darunter Meine Karriere, Road to Glory, anpassbarer Universe-Modus, Online-Spiel, lokaler Multiplayer und die dynamische Creation Suite." Weitere Details findet ihr im WWE-Blog . Angaben zu technischen Spezifikationen (Auflösung) wurden nicht gemacht.Um das Spiel herunterladen zu können, ist eine microSD Card mit mindestens 32 GB freiem Speicherplatz sowie 1 GB freier Systemspeicher erforderlich. Die microSD Card muss vor Beginn des Downloads im Steckplatz stecken.Letztes aktuelles Video: Switch-Termin