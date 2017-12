WWE 2K18: Switch-Umsetzung sorgt für viel Unmut

Viele Käufer zeigen sich aktuell enttäuscht, nachdem sie sich die jüngst erschienene Switch-Umsetzung des Wrestlingspiels WWE 2K18 zugelegt haben. Wie Kotaku berichtet, beschweren sich viele Nutzer in Foren und auch Youtuber zum einen über die magere Grafikqualität, vor allem aber über die unterirdische Bildrate. Schon der Einmarsch der Kämpfer in die Arenen soll an Zeitlupen-Einstellungen erinnern und auch während der direkten Auseinandersetzungen im Ring lässt die bescheidene Darstellung offenbar stark zu wünschen übrig.Trotzdem belegt der Titel, der von Publisher 2K als realistischstes WWE-Spiel aller Zeiten beschrieben wird, satte 23 Gigabyte auf der Speicherkarte und ist damit sogar zehn Gigabyte größer als The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Weder 2K noch das an der Umsetzung maßgeblich beteiligte Studio Blind Squirrel Games haben sich bislang zu dem negativen Feedback geäußert, das bis zu Kaufwarnungen reicht.Letztes aktuelles Video: Switch-Termin