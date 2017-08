.hack//G.U. Last Recode: Sammlung wird Anfang November für PC und PS4 erscheinen - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat zusammen mit dem folgenden Video das Veröffentlichungsdatum von .hack//G.U. Last Recode bekanntgegeben. Das Spiel erscheint am 3. November 2017 sowohl physisch als auch digital für PlayStation 4 sowie für PC via Steam. Last Recode wird überarbeitete Versionen von .hack//G.U. Vol. 1: Rebirth, .hack//G.U. Vol. 2: Reminisce und .hack//G.U. Vol. 3: Redemption umfassen. Die Entwickler versprechen "aktualisierte 1080p-Auflösung", 16:9 Breitbildformat, 60 fps Bildrate, Verbesserungen bei der Kampf-Balance sowie der Steuerung, einen einfacheren Cheat-Modus (maximale Charkter-Attribute) zum Erleben der Geschichte und weitere Features.".hack ist ein Multimedia-Franchise, das vom (...) japanischen Entwickler CyberConnect2 entworfen und entwickelt wurde. Bestehend aus Videospielen, Animes, Romanen und Manga, konzentriert sich die Welt von .hack auf die mysteriösen Ereignisse im Universum des sehr beliebten, massiven Multiplayer-Rollenspiels namens 'The World'. .hack//G.U. beginnt direkt im Anschluss der Ereignisse der ursprünglichen .hack Serie, wobei die Spieler die Rolle von Haseo übernehmen. Dieser spürt einen mächtigen Player Killer namens Tri-Edge auf, der den im Spiel erstellten Avatar seiner Freundin Shino getötet hatte und sie im realen Leben in ein Koma versetzte."Letztes aktuelles Video: The World of hack