SEGA Forever: Sonic the Hedgehog 2 erweitert die Retro-Sammlung

SEGA hat Sonic the Hedgehog 2 - passend zum "Sonic 2sday" - als kostenlose App im Rahmen von SEGA Forever veröffentlicht. SEGA Forever ist eine Sammlung klassischer SEGA-Spiele, die inzwischen auf mobilen Geräten ( Android und iOS ) kostenlos spielbar sind. Das Remake von Christian Whitehead (u. a. Sonic Mania) wurde für Widescreen-Formate angepasst, enthält Inhalte, die es auf dem Mega Drive nicht gab und kann mit Controller gespielt werden. Dazu kommen Cloudsaves und weitere Extras.Sonic the Hedgehog 2 wurde gemeinsam vom Sonic Team und dem SEGA Technical Institute entwickelt. Der Soundtrack stammt von Masato Nakamura. Sonic 2 verkaufte sich sechs Millionen Mal auf dem Mega Drive. "Wie alle Spiele der SEGA Forever-Sammlung kann Sonic The Hedgehog 2 kostenlos im App Store für iPhone und iPad oder Google Play Store für Android-Geräte heruntergeladen werden und bietet zusätzliche Funktionen wie Ranglisten, Cloud-Speicher und Controller-Unterstützung. Spieler, die die Spiele ohne Werbung erleben möchten, können diese für einen einmaligen In-App-Kauf zu einem Preis von 1,99 Euro entfernen. Wer das Spiel bereits besitzt, kann es direkt ohne Werbung herunterladen."Letztes aktuelles Video: Sonic The Hedgehog 2