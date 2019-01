Star Wars (EA): Gerücht: Open-World-Projekt eingestellt; kleineres Spiel wird favorisiert; Statement von EA - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. Januar 2019, 11:12 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. Januar 2019, 09:04 Uhr:

In der Zwischenzeit hat Electronic Arts ein Statement zum vermeintlichen Entwicklungsstopp des Open-World-Star-Wars-Spiels abgegeben. In der Stellungnahme wird auf den ursprünglichen Bericht gar nicht eingegangen. Stattdessen wird hervorgehoben, dass ihre Entwicklungsteams bei EA Vancouver weiter an Star-Wars-Inhalten arbeiten würden und sie gerne mehr Star-Wars-Spiele entwickeln möchten. Außerdem würden sie hinter Star Wars: Jedi Fallen Order von Respawn Entertainment stehen. Ein klares Dementi sieht anders aus und wäre sehr wahrscheinlich eindeutiger formuliert gewesen.Das Statement gegenüber Polygon : "Es gab über Nacht Spekulationen über eines unserer Star-Wars-Projekte. Als natürlicher Teil des kreativen Prozesses setzen unsere Teams in Vancouver ihre großartige Arbeit fort, was sich in zukünftigen Star-Wars-Inhalten und -Spielen niederschlagen wird. Wir sind fest entschlossen, mehr Star-Wars-Spiele zu entwickeln. Wir sind sehr begeistert von Star Wars: Jedi Fallen Order von Respawn und wir werden mehr über unsere neuen Projekte erzählen, wenn die Zeit reif ist."Electronic Arts hat die Entwicklung des Star-Wars-Spiels, das ehemals bei Visceral Games (Codename "Ragtag") entstand und dann als Open-World-Projekt bei EA Vancouver weitergeführt bzw. neu gestartet wurde, nun komplett eingestellt, dies verrieten drei Insiderquellen gegenüber Kotaku . Das Spiel soll den Codenamen "Orca" getragen und sich sehr früh in der Produktion befunden haben. Man sollte als Schurke oder Kopfgeldjäger spielen können, der unterschiedliche Planeten (offene Welt) erforschen und mit verschiedenen Fraktionen im Star-Wars-Universum zusammenarbeiten könnte.Die Führungsetage von EA war allerdings mit dem angepeilten Veröffentlichungstermin unzufrieden und daher wurde "Orca" zugunsten eines kleineren Star-Wars-Projekts eingestellt, das früher erscheinen soll - wahrscheinlich Ende 2020 passend zum Start der Next-Generation-Konsolen, wobei Jason Schreier von Kotaku noch meinte, dass der Termin für die Einführung der nächsten Konsolen-Generation nicht endgültig festgelegt sei.Electronic Arts hat sich zu dem Bericht bisher nicht offiziell geäußert. Ansonsten befindet sich noch Star Wars: Jedi Fallen Order bei Respawn Entertainment in Entwicklung.