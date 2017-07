NHL 18: Neue Trick-Stick-Aktionen im Video - 4Players.de

Stalkingwolf schrieb am 19.07.2017 um 11:26 Uhr

Mich interessiert mehr der Skillstick in der Verteidigung. Das Holiday on Ice in der Offense hat mich nie interessiert, da ich Eishockey spiele wie es gespielt werden muss und nicht als Primaballerina.

Viele haben die Hoffnung das man mit dem Skillstick online in der Verteidigung die passende Waffe für diese Art von Spielern hat.

Problem ist nämlich das jede online meint er wäre der nächste Crosby.