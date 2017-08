NHL 18: Offene Beta verfügbar; NHL-Threes-Modus im Trailer - 4Players.de

EA Sports hat den offenen Betatest von NHL 18 auf PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Live ) gestartet. Interessierte Spieler können die Creative-Attack-Steuerung, den Defensive-Skill-Stick (Kontermanöver gegen Offensivaktionen) und den neuen 3-gegen-3 NHL-Threes-Modus ausprobieren. Der Betatest soll bis zum 8. August 2017 laufen. Das Sportspiel erscheint weltweit am 15. September 2017 für PS4 und Xbox One.Den NHL-Threes-Modus stellt der Publisher im folgenden Video näher vor: "Stürze dich in einer brandneuen Wettkampfarena in ein packendes 3-gegen-3-Erlebnis. Dank der authentischen NHL 3-gegen-3 Overtime kannst du in der EA Sports Hockey League jetzt 3-gegen-3-Spiele absolvieren, um auf dem Eis mehr Platz für kreative Aktionen zu haben, spektakuläre Spielzüge zu spielen und deine brandneuen Skill-Moves zu präsentieren. Mit mehr Platz in der Offensive und mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen, ist die 3-gegen-3 EASHL noch intensiver und fordert dein ganzes Können."Letztes aktuelles Video: NHL Threes Trailer