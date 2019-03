Rico: Nächste Woche werden Türen aufgetreten und Gegner in Zeitlupe erledigt - 4Players.de

Rising Star Games (Publisher) und Ground Shatter (Entwickler) werden Rico in der nächsten Woche veröffentlichen. Den Anfang macht die PS4-Version am 12. März. Die Xbox One wird am 13. März bedient. PC und Switch folgen am 14. März.James Parker, Game Director bei Ground Shatter, sagt: "Spiele können das Leben von Menschen verändern, uns über den menschlichen Geisteszustand informieren und epische Geschichten über Liebe, Leben und Verlust erzählen... Rico tut nichts dergleichen. Es ist ein Spiel über das Auftreten von Türen und das Erschießen von Bösewichten, oft in prachtvoller Zeitlupe."Bei einer kurzen Anspielmöglichkeit in Schweden (auf Switch) hat der Shooter einen eher mittelmäßigen Eindruck hinterlassen und das nicht nur aufgrund der eigenwilligen und reduzierten Comic-Grafik. Auch das koordinierte Auftreten von Türen mit zwei Personen im Splitscreen und das virtuelle Erschießen von zahlreichen Bösewichten konnten mich nicht länger als eine Viertelstunde am Bildschirm fesseln. Auch das Gunplay mit Schrotflinten und Co. wirkte nicht wirklich überzeugend.Der nach eigenen Angaben von modernen Actionfilmen inspirierte Ego-Shooter versetze einen in die Rolle eines unberechenbaren Polizistenduos, das nur 24 Stunden Zeit hat, um einen Fall im organisierten Verbrechermilieu abzuschließen. In den Missionen werden Türen eingetreten und Gangster in Zeitlupe ausgeschaltet. Die sowohl solo als auch kooperativ absolvierbaren Einsätze sollen prozedural generiert werden und freischaltbare Waffen, Charakterzüge und Missionsarten sowie Online-Ranglisten bieten. Der Koop-Modus soll sowohl via Internet als auch per Splitscreen verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer